01 октября 2025 в 13:50

В США назвали первую «жертву» войны между Россией и НАТО

TNI: авианосец USS Gerald Ford потопят первым при столкновении России и НАТО

Авианосец USS Gerald Ford Авианосец USS Gerald Ford Фото: Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флагман ВМС США авианосец USS Gerald Ford может стать легкой целью для российских гиперзвуковых ракет и подводных лодок в случае конфликта между НАТО и Россией, считает обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт. По его словам, авианосец обладает крайне низкой защищенностью, поэтому станет первой «жертвой».

Несмотря на технологические достижения, авианосец представляет собой легкую мишень для российского гиперзвукового оружия и подводных лодок. Если между НАТО и Россией начнется вооруженный конфликт, этот великолепный авианосец может стать первой жертвой, — сказано в публикации.

Сейчас крупнейший авианосец возглавляет ударную группу (CSG) в рамках учений НАТО Neptune Strike 25-3. Мероприятие проходит в северных районах Северного моря, недалеко от побережья Норвегии.

До этого отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что НАТО обладает критически низкими возможностями, которые не помогут ему в случае потенциального конфликта с РФ. По его словам, речь идет о недостаточности систем противовоздушной обороны Альянса.

