«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ

Дэвис: НАТО не защитит воздушное пространство в случае горячего конфликта с РФ

НАТО обладает критически низкими возможностями, которые не помогут ему в случае потенциального конфликта с РФ, заявил на YouTube-канале Deep Dive отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. По его словам, речь идет о недостаточности систем противовоздушной обороны Альянса.

Военный эксперт призвал избегать шагов, способных спровоцировать полномасштабное военное противостояние. Собственные оценки Североатлантического альянса показывают, что имеется лишь около 5% от необходимого объема средств для защиты воздушного пространства в случае конфликта с Российской Федерацией.

Не делайте глупостей, которые потенциально могут привести к войне, — указал Дэвис.

Подполковник отметил растущее, по его мнению, количество людей на Украине, в Европе и США, которые оторваны от реальной ситуации. Москва значительно нарастила производственные мощности своего военно-промышленного комплекса, в отличие от западных стран.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает новые поставки западных истребителей F-16, французских Mirage и шведских Grippen. Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подтвердил, что новые самолеты поступят от западных партнеров, однако точные сроки и состав поставок пока не уточняются.

