24 декабря 2025 в 12:35

Жителям Екатеринбурга отключили интернет из-за ссоры с УК

В Екатеринбурге УК отключает интернет недовольным ее работой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В клубном поселке Карасьеозерский-2 в границах Екатеринбурга управляющая компания, владеющая местным интернет-провайдером, может отключать Сеть неугодным, сообщили в Telegram-канале Mash Ural. По информации авторов, интернет пропадает только во владениях недовольных УК жильцов.

В канале сообщили, что местным жителям не помогали ни звонки на горячую линию, ни официальные обращения. Авторы также рассказали, что сотрудники фирмы сами признались: интернет может отключаться по отдельному указанию руководства УК. В Mash Ural также уточнили, что в самой компании причастность к проблемам с интернетом отрицают.

Ранее ФАС России признала группу лиц застройщика ПИК нарушившей закон и обязала обеспечить всем интернет-провайдерам недискриминационный доступ к инфраструктуре в многоквартирных домах. Решение касалось жилых комплексов компании в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Также сообщалось, что в декабре 2025 года россияне получат две отдельные квитанции за коммунальные услуги. Благодаря измененному графику управляющие компании смогут более эффективно провести расчеты и закрыть платежи до наступления Нового года.

Екатеринбург
управляющие компании
интернет
конфликты
