Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 19:57

ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам

ФАС обязала ПИК допускать провайдеров к размещению сетей связи в ЖК

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

ФАС России признала группу лиц застройщика ПИК нарушившей закон и обязала обеспечить всем интернет-провайдерам недискриминационный доступ к инфраструктуре в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба ведомства. Решение касается жилых комплексов компании в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Служба считает, что действия группы лиц ПИК ущемляют интересы жильцов и операторов связи, оказывающих услуги доступа к сети интернет. Организации должны обеспечить провайдерам недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в жилых комплексах застройщика, — уточнили там.

Федеральная антимонопольная служба до этого возбудила дело против девелопера ПИК из-за ограничения доступа других провайдеров к инфраструктуре жилых комплексов. Проверка установила, что входящий в группу оператор связи «Ловител» и управляющие компании создавали препятствия для конкурентов.

Ранее ФАС инициировала масштабную проверку в отношении ведущих продуктовых ретейлеров России. В центре внимания регулятора оказались ключевые игроки рынка: группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», а также сети «Ашан», «Окей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука Вкуса».

ФАС
ПИК
застройщики
провайдеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Под Иркутском произошла авария с 10 машинами
Женщина споткнулась о робота в центре Москвы и попала на видео
Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей
Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом
Итоги года с Путиным, роковая ошибка США, Киев теряет спонсоров: что дальше
ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам
В ГД раскрыли, зачем Евросоюз на самом деле хочет украсть российские активы
В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Центра» в районе Красноармейска
США «почистили» список антироссийских санкций
Житель Каушан сжег свою больную мать и надругался над сиделкой
Названы четыре причины, почему в Европе говорят о войне с Россией
Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев
Рецепт-находка для мам: безопасные канапе для малышей на праздник
Герасимов раскрыл положение дел в Красном Лимане
В Госдуме объяснили, почему западные лидеры не проводят прямые линии
Раскрыты возможности современного российского ЗРК С-500
Группа «Восток» освободила территорию ДНР в зоне своей ответственности
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.