ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам

ФАС России признала группу лиц застройщика ПИК нарушившей закон и обязала обеспечить всем интернет-провайдерам недискриминационный доступ к инфраструктуре в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба ведомства. Решение касается жилых комплексов компании в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Служба считает, что действия группы лиц ПИК ущемляют интересы жильцов и операторов связи, оказывающих услуги доступа к сети интернет. Организации должны обеспечить провайдерам недискриминационный доступ к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в жилых комплексах застройщика, — уточнили там.

Федеральная антимонопольная служба до этого возбудила дело против девелопера ПИК из-за ограничения доступа других провайдеров к инфраструктуре жилых комплексов. Проверка установила, что входящий в группу оператор связи «Ловител» и управляющие компании создавали препятствия для конкурентов.

Ранее ФАС инициировала масштабную проверку в отношении ведущих продуктовых ретейлеров России. В центре внимания регулятора оказались ключевые игроки рынка: группы компаний Х5, «Магнит», «Дикси», а также сети «Ашан», «Окей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Азбука Вкуса».