23 сентября 2025 в 11:25

ФАС возбудила дело против девелопера ПИК из-за серьезного нарушения

ФАС возбудила дело против ПИК из-за ограничения доступа провайдеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФАС России возбудила дело против девелопера ПИК из-за ограничения доступа других провайдеров к инфраструктуре жилых комплексов, заявили в ведомстве. Проверка установила, что входящий в группу оператор связи «Ловител» и управляющие компании создавали препятствия для конкурентов в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Служба завершила проверку обращений жильцов об ограничении доступа к услугам провайдеров. Ведомство установило, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи «Ловител» и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре, — сообщили в ФАС.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала проверку новых правил возвратов на маркетплейсе Ozon. С 1 октября 2025 года продавцы по схеме FBS будут обязаны направлять отмененные заказы на склады платформы, что, по их мнению, приведет к росту издержек и риску повреждения товара. В ФАС заверили, что планируемые изменения изучат, а в случае выявления нарушений примут необходимые меры.

Кроме того, правительство РФ сообщило о возбуждении ФАС России ряда дел о завышении розничных цен на горючее в ряде субъектов страны. Заявление сделано по итогам заседания штаба по ситуации на нефтепродуктовом рынке под руководством вице-премьера Александра Новака.

