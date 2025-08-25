ФАС возбудила уголовные дела из-за завышения цен на топливо в регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел по фактам завышения розничных цен на топливо в отдельных регионах России, сообщил кабмин РФ по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое провел вице-премьер Александр Новак. В ведомстве подчеркнули, что контроль за ценами на топливо продолжится, а нарушители законодательства будут привлекаться к ответственности.

ФАС возбудила несколько дел о нарушении антимонопольного законодательства в связи со случаями завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство энергетики России предупредило, что ведет постоянный мониторинг топливного рынка, поддерживая диалог с нефтяными компаниями для балансировки спроса и предложения. Особое внимание уделяется бесперебойным поставкам дизельного топлива аграрному сектору в преддверии уборочной кампании.

Также энергетик Игорь Юшков заявил, что идеальной ценой на нефть для России является диапазон $70–80 за баррель (5582–6380 рублей). По его словам, речь идет о российском сорте Urals.