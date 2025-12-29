Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 16:46

Известная колбаса попала в «праздничный» скандал

ФАС начала проверку из-за спора за бренд колбасы «Праздничная»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба начала расследование в отношении «Дымовского колбасного производства» после жалобы АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». Причина — спор за бренд «Праздничная», сообщили в пресс-службе ведомства.

Бренд «Праздничная» используется Останкинским комбинатом с 2001 года, но в 2022 году права на товарный знак получила компания «Дымов». После «Дымов» подал иски к другим производителям, выпускавшим колбасу с таким названием, добиваясь компенсаций и прекращения производства.

Таким образом, компания может получать необоснованные преимущества перед конкурентами, которые реализовывали колбасную продукцию с аналогичным названием до регистрации спорного товарного знака, а также причинить им убытки, — сказано в сообщении.

ФАС России возбудила дело. Специальная комиссия проверит, соблюдает ли «Дымов» нормы Закона о защите конкуренции.

Также ФАС проверит данные о возможном росте тарифов на услуги связи. Немногим ранее ряд сотовых компаний и операторов домашнего интернета предупредили абонентов об увеличении цен с 2026 года.

