01 марта 2026 в 14:46

Больше никакой колбасы из магазина — готовлю дома по этому рецепту: только индейка, чеснок и специи

Фото: D-NEWS.ru
Секрет идеальной текстуры — в сочетании филе бедра и грудки индейки. Бедро дает сочность, а грудка — плотность, создавая сбалансированный вкус и консистенцию.

Для колбасы мне понадобится: филе бедра индейки (250 г), филе грудки индейки (250 г), соль (6 г), копченая паприка (0,5 ч. л.), сухой чеснок (0,5 ч. л.), коллагеновая оболочка, вода (50 г).

Мясо индейки промываю, обсушиваю и нарезаю небольшими кубиками. Смешиваю с солью, копченой паприкой и сушеным чесноком. Добавляю холодную воду — она поможет сохранить сочность. Тщательно вымешиваю фарш и убираю в холодильник на 1–2 часа для созревания. Коллагеновую оболочку замачиваю в теплой воде на 5 минут, согласно инструкции. Наполняю оболочку фаршем, стараясь избегать воздушных пузырей. Формую колбаски, перекручивая оболочку через каждые 12–15 см. Выкладываю колбаски на решетку духовки, подставив противень для стекания сока. Выпекаю в два этапа: сначала 2 часа при 80 °C, затем увеличиваю температуру до 130 °C и готовлю еще 30 минут до золотистого цвета. Даю колбасе полностью остыть перед нарезкой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
