Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 23:14

Минэнерго решает проблему увеличения цен на топливо в России

Минэнерго общается с нефтяниками для контроля за ситуацией на рынке топлива в РФ

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство энергетики России ведет постоянный мониторинг топливного рынка, поддерживая диалог с нефтяными компаниями для балансировки спроса и предложения. Особое внимание уделяется бесперебойным поставкам дизельного топлива аграрному сектору в преддверии уборочной кампании.

По данным ведомства, совместно с ФАС осуществляется контроль ценовой динамики нефтепродуктов. На данный момент коммерческие запасы бензина и дизтоплива находятся на уровне сезонных норм, приближаясь к рекордным значениям. Это обеспечивает стабильное покрытие внутреннего спроса.

Динамика цен на бензин несколько опережает инфляцию. На рынке дизельного топлива сохраняется устойчивая динамика. По оперативным данным Росстата, в последний отчетный период зафиксировано незначительное снижение средней цены на 0,02%, — сообщили в Минэнерго.

Росстат фиксирует рост розничных цен на бензин с начала года на 4,9% при инфляции 4,37%. При этом дизтопливо подорожало лишь на 1,9%.

На последней отчетной неделе (29 июля — 4 августа) бензин прибавил в цене 0,28%, тогда как дизель незначительно подешевел (0,02%) на фоне общей дефляции 0,13%. Мониторинг цен ведется по данным 1,8 тысячи АЗС в 279 городах страны. Минэнерго отмечает общую стабильность рынка нефтепродуктов при сохранении контроля за ключевыми показателями.

Ранее энергетик Игорь Юшков заявил, что идеальной ценой на нефть для России является диапазон $70–80 за баррель (5582–6380 рублей). По его словам, речь идет о российском сорте Urals.

Минэнерго
бензин
цены
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пению
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.