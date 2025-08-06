Минэнерго решает проблему увеличения цен на топливо в России Минэнерго общается с нефтяниками для контроля за ситуацией на рынке топлива в РФ

Министерство энергетики России ведет постоянный мониторинг топливного рынка, поддерживая диалог с нефтяными компаниями для балансировки спроса и предложения. Особое внимание уделяется бесперебойным поставкам дизельного топлива аграрному сектору в преддверии уборочной кампании.

По данным ведомства, совместно с ФАС осуществляется контроль ценовой динамики нефтепродуктов. На данный момент коммерческие запасы бензина и дизтоплива находятся на уровне сезонных норм, приближаясь к рекордным значениям. Это обеспечивает стабильное покрытие внутреннего спроса.

Динамика цен на бензин несколько опережает инфляцию. На рынке дизельного топлива сохраняется устойчивая динамика. По оперативным данным Росстата, в последний отчетный период зафиксировано незначительное снижение средней цены на 0,02%, — сообщили в Минэнерго.

Росстат фиксирует рост розничных цен на бензин с начала года на 4,9% при инфляции 4,37%. При этом дизтопливо подорожало лишь на 1,9%.

На последней отчетной неделе (29 июля — 4 августа) бензин прибавил в цене 0,28%, тогда как дизель незначительно подешевел (0,02%) на фоне общей дефляции 0,13%. Мониторинг цен ведется по данным 1,8 тысячи АЗС в 279 городах страны. Минэнерго отмечает общую стабильность рынка нефтепродуктов при сохранении контроля за ключевыми показателями.

Ранее энергетик Игорь Юшков заявил, что идеальной ценой на нефть для России является диапазон $70–80 за баррель (5582–6380 рублей). По его словам, речь идет о российском сорте Urals.