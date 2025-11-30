Участок трассы парализовало из-за разлившегося бензина

Бензовоз опрокинулся на федеральной автодороге Р-21 «Кола» в Мурманской области, что привело к разливу топлива, сообщает Главное управление МЧС России по региону. Сотрудники ГАИ в целях безопасности перекрыли движение на участке.

Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге ФАД Р-21 «Кола», 1511 км. В результате аварии произошло опрокидывание бензовоза с последующим разливом топлива на дорожное покрытие (по предварительной информации, бензин АИ-92), — сказано в сообщении.

