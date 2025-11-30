День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 19:51

Участок трассы парализовало из-за разлившегося бензина

Топливо из перевернувшего бензовоза залило трассу в Мурманской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бензовоз опрокинулся на федеральной автодороге Р-21 «Кола» в Мурманской области, что привело к разливу топлива, сообщает Главное управление МЧС России по региону. Сотрудники ГАИ в целях безопасности перекрыли движение на участке.

Поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге ФАД Р-21 «Кола», 1511 км. В результате аварии произошло опрокидывание бензовоза с последующим разливом топлива на дорожное покрытие (по предварительной информации, бензин АИ-92), — сказано в сообщении.

Ранее каршеринг вылетел с трассы на кладбище и опрокинулся около могил. ДТП произошло в ночь на 30 ноября у поселка Мга в Ленинградской области. Водитель кроссовера не справился с управлением. В результате машина вылетела с трассы и перевернулась на крышу.

До этого в Москве пьяная женщина устроила ДТП, въехав в отбойник при попытке уйти от полицейской погони. В результате аварии машину разорвало на две части. Инцидент случился около 06:30 на МКАД. Автомобиль принадлежал 37-летней владелице стройфирмы. Виновница аварии выжила, а ее собака, находившаяся в салоне, погибла.

аварии
ДТП
Мурманская область
бензин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жертва мошенников отдал деньги и добровольно отправился в ссылку
Лимузин Hummer превратили в грузовик с кузовом от «Газели»
В Таганроге раскрыли масштаб режима ЧС после атаки ВСУ
Зеленский все еще выбирает замену Ермаку из четырех кандидатов
WhatsApp — все? Почему мессенджер импортозаместили в России, кто против
Главная битва СВО, мрак в Киеве, угрозы Ермака: что будет дальше
Исследование вскрыло гендерный разрыв в усталости
США форсировали мирные переговоры из-за важного преимущества России
Участок трассы парализовало из-за разлившегося бензина
Как выбрать модную и практичную шапку на зиму 2025–2026
Считавшаяся утерянной картина Рубенса была продана за €2,3 млн
Примирение с Бондарчуком, США, «Метод-3»: как живет Паулина Андреева
Названы шесть симптомов рака, которые проявляются при украшении елки
«Я надел шапку»: бойцы СВО обратились к самым важным людям в День матери
«Штурм последней надежды»: что готовят ВСУ в Сумах, планы контрудара
Школьница выпала из окна и сломала позвоночник
Калкин раскрыл интересную деталь о своих детях и фильме «Один дома»
Путину вручили желанный подарок во время визита в Бишкек
В России серьезно взялись за обеление экономики
Названы скрытые угрозы минералки
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.