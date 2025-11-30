Кроссовер сделал пируэт на трассе и вылетел на кладбище В Ленобласти китайский кроссовер вылетел с трассы на кладбище и перевернулся

Каршеринг вылетел с трассы на кладбище и опрокинулся около могил, рассказали в пресс-службе Леноблпожспаса. Жуткое ДТП произошло в ночь на 30 ноября у поселка Мга в Ленобласти.

Как сообщили в ведомстве, водитель кроссовера Geely не справился с управлением. Машина вылетела с трассы и перевернулась на крышу. Состояние водителя уточняется.

Ранее в Москве пьяная женщина устроила жесткое ДТП. Инспекторы остановили подозрительный автомобиль рано утром, за рулем находилась 37-летняя владелица строительной фирмы. После разговора с ними она резко вернулась в машину и попыталась скрыться от ГИБДД, но вместо этого врезалась на полной скорости в отбойник. Женщина попала в больницу, а находившаяся с ней в салоне собака умерла от полученных травм.

Также на северо-востоке столицы произошло смертельное ДТП: водитель автомобиля Mercedes врезался в сделавший аварийную остановку ВАЗ. В результате этого столкновения пассажирка, находившаяся в ВАЗ, скончалась на месте. Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех причин и обстоятельств аварии.