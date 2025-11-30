День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 16:41

Кроссовер сделал пируэт на трассе и вылетел на кладбище

В Ленобласти китайский кроссовер вылетел с трассы на кладбище и перевернулся

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Каршеринг вылетел с трассы на кладбище и опрокинулся около могил, рассказали в пресс-службе Леноблпожспаса. Жуткое ДТП произошло в ночь на 30 ноября у поселка Мга в Ленобласти.

Как сообщили в ведомстве, водитель кроссовера Geely не справился с управлением. Машина вылетела с трассы и перевернулась на крышу. Состояние водителя уточняется.

Ранее в Москве пьяная женщина устроила жесткое ДТП. Инспекторы остановили подозрительный автомобиль рано утром, за рулем находилась 37-летняя владелица строительной фирмы. После разговора с ними она резко вернулась в машину и попыталась скрыться от ГИБДД, но вместо этого врезалась на полной скорости в отбойник. Женщина попала в больницу, а находившаяся с ней в салоне собака умерла от полученных травм.

Также на северо-востоке столицы произошло смертельное ДТП: водитель автомобиля Mercedes врезался в сделавший аварийную остановку ВАЗ. В результате этого столкновения пассажирка, находившаяся в ВАЗ, скончалась на месте. Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех причин и обстоятельств аварии.

Ленинградская область
кладбища
ДТП
кроссоверы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл, кто отстранил Европу от переговоров по Украине
Появилась новая информация со встречи Украины и США
Стало известно, есть ли жертвы при атаке на танкеры с россиянами на борту
Москвичка потеряла 28 млн рублей из-за мошенников
Чернышенко сообщил о новых успехах российских школьников в Китае
Появились новые подробности о травме хоккеиста Шипачева
В ChatGPT скоро появится раздражающая пользователей функция
Подростки демонтировали машину на глазах у соседей и попали на видео
Поклонская назвала ключевое условие для мира с Украиной
Кроссовер сделал пируэт на трассе и вылетел на кладбище
В Госдуме оценили слова Залужного о размещении ядерного оружия на Украине
Названа дата прощания с 104-летней тиктокершей
ВСУ взорвали свой склад, Зеленский блефует: новости СВО на вечер 30 ноября
Бурановские бабушки стали вдвое дороже
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном из-за Путина
Мужчину задержали в российском регионе за побоище в кабинете мэра
Элитную академию в Одессе уличили в пытках молодых курсантов
Литва попросила ЕС помочь вернуть ей фуры из Белоруссии
Пламя объяло кровлю российского мебельного цеха
Осторожно, вызывают зависимость! Секрет идеальных французских эклеров
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.