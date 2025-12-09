ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 13:12

Многодетным семьям сообщили приятную новость о льготах

Минэнерго прорабатывает вопрос о льготных топливных картах для многодетных семей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России могут ввести специальные льготные топливные карты для многодетных семей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо первого заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина. Инициатива прорабатывается по поручению вице-премьера Александра Новака, а нефтегазовые компании в целом поддерживают эту меру социальной поддержки, хотя отмечают неясность с источником покрытия финансовых издержек.

Также прогнозируются финансовые издержки по предоставлению скидок для определенного числа потребителей, источник покрытия которых неясен, — говорится в сообщении.

Ранее на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию президент России Владимир Путин заявил о планах введения дополнительных мер помощи семьям, имеющим детей, в том числе выплат для граждан с небольшими доходами. Глава государства отметил, что правительство уже утвердило долгосрочную стратегию в данной области и начало работу по новому национальному проекту «Семья».

Кроме того, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что с 2026 года российские семьи смогут получать ежегодную выплату величиной до 88 тыс. рублей. По его данным, право на получение средств получат родители, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека.

