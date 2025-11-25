День матери
25 ноября 2025 в 14:24

Раскрыт размер ежегодной семейной выплаты

Экономист Балынин: семьи с детьми смогут получать до 88 тысяч рублей ежегодно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 2026 года российские семьи смогут получать ежегодную выплату в размере до 88 тыс. рублей, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, право на выплату получат родители с доходом не выше 1,5 прожиточных минимума на человека, при этом можно будет вернуть 50% и более от уплаченного налога.

Право на получение ежегодной семейной выплаты будут иметь родители, у которых среднедушевой доход за год, предшествующий назначению, не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания, — уточнил эксперт.

Как пояснил экономист, размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным НДФЛ и условным налогом по ставке 6%. Для многодетных семей предусмотрены повышенные лимиты доходов: при трех детях — до 131,25 тыс. рублей в месяц с максимальным возвратом 110,25 тыс. рублей, при четырех детях — до 157,5 тыс. рублей с возвратом до 132,3 тыс. рублей.

Ранее экономист Борис Копейкин рассказал, что семьи смогут ежегодно возвращать до 220 тысяч рублей через налоговый вычет при формировании долгосрочных сбережений на детей. Льгота распространяется на взносы до совершеннолетия ребенка или до 24 лет при очном обучении. При этом максимальная сумма для вычета увеличена до 500 тысяч рублей на каждого родителя, что в совокупности позволяет вернуть налоги с 1 млн рублей.

