Двое пострадавших от атаки ВСУ на Кубани попали в больницу Вертолет доставит пострадавших в результате атаки БПЛА на Кубани в Краснодар

Двое пострадавших при атаке украинских БПЛА на Кубани будут доставлены вертолетом в краевую клиническую больницу № 1 имени С. В. Очаповского в Краснодаре, сообщил вице-губернатор Александр Руденко. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

За ситуацией следим. Оказываем всю необходимую помощь, — добавил вице-губернатор.

Ночная атака привела к повреждению систем энерго- и водоснабжения, что вынудило власти приостановить работу 21 детского сада и трех школ. Еще пять общеобразовательных организаций перешли на особый режим работы по ступенчатому расписанию.

Ранее стало известно, что травмы при атаке на Славянский район получили два человека. Повреждены не менее пяти частных домов. В некоторых домах повреждена кровля, выбило окна. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа с помощью беспилотного летательного аппарата ВСУ был атакован частный дом. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.