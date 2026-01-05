Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 18:43

Жильцы трех домов на Кубани остались без крова из-за снега

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В поселке Восточный Белореченского района Краснодарского края снежные завалы привели к обрушению крыш в трех жилых домах, сообщил глава района Сергей Сидоренко в своем Telegram-канале. Никто не пострадал, 10 человек были временно размещены в гостинице «Авангард», остальные переселились к родственникам.

Под тяжестью снега в пос. Восточном обвалились крыши в трех домах. Сейчас работает комиссия по признанию их аварийными. Без крова остались 30 человек, — сказано в сообщении.

Он также отметил, что после переселения возле этих домов будет выставлена круглосуточная охрана. Сидоренко также рассказал, что посетил пункт временного размещения. Люди, по его словам, обеспечены горячим питанием и всем необходимым. Как долго они там пробудут — неизвестно.

До этого из-за ухудшения погодных условий в Татарстане введен в действие план «Буран». Соответствующее решение принято премьер-министром республики Алексеем Песошиным в связи с обильными снегопадами и образованием снежных заносов на дорогах.

Кубань
Краснодарский край
происшествия
непогода
