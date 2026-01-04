Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 22:46

Потерявший сознание водитель устроил ДТП на Кубани

ГИБДД: трое детей пострадали в ДТП из-за потерявшего сознание жителя Кубани

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В городе Кореновске Краснодарского края произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие из-за внезапной потери сознания водителем. По информации УГИБДД по региону, в результате столкновения трех автомобилей пострадали трое детей.

Водитель автомобиля «Шевроле», мужчина 1973 года рождения, потеряв сознание, выехал на полосу встречного движения. Там он сначала столкнулся с «Киа Спектра», а затем, продолжая движение, — с автомобилем «Хонда», в котором и находились дети.

Данные граждане были доставлены в ГБУЗ Кореновская ЦРБ, где им оказывается необходимая медицинская помощь, — рассказал врио командира ОВ ДПС по Кореновскому району майор полиции Сергей Хныкин.

Обстоятельства и причины потери сознания водителем устанавливаются в ходе проверки. На месте происшествия на данный момент работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что автомобиль BMW на высокой скорости врезался в автобусную остановку с людьми в городе Горячий Ключ Краснодарского края. По предварительным данным, в результате ДТП погибла женщина и пострадали еще около четырех человек, включая ребенка. Погибшую женщину, по словам очевидцев, извлекали из-под колес иномарки.

аварии
ДТП
Кубань
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз не смог согласовать заявление по Венесуэле из-за одной страны
Рубио пригрозил еще одной стране после операции в Венесуэле
В США заявили о недопущении пользования Венесуэлой другими странами
Потерявший сознание водитель устроил ДТП на Кубани
«112» озвучил имя скончавшейся после приема в клинике москвички
В работе российского интернет-провайдера зафиксирован сбой
«Локомотив» вновь вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ
«Так себе»: ветераны «Альфы» оценили действия спецназа США в Венесуэле
Страны ОПЕК+ рассмотрели заморозку квоты на нефтедобычу
«Кошелек» Зеленского оборудовал в квартире тайник с любопытным содержимым
Экс-морпех указал на опасность операции в Венесуэле для мирового порядка
«Спартак» вырвал победу у «Торпедо» в матче КХЛ
Россиянам раскрыли, какие данные никогда нельзя передавать третьим лицам
На Западе раскрыли, что станет с Украиной после инцидента в Венесуэле
В Сургуте возбудили дело после избиения толпой подростка в торговом центре
Раскрыты подробности гибели двух мальчиков в Татарстане
Два человека погибли и 150 пострадали от удара молнии на фестивале
Украинский дрон влетел в недостроенную многоэтажку в Курске
Ароматные, хрустящие и красивые! Рождественские пряники козули за полчаса
Умерла актриса из «Слова пацана» Березовец-Скачкова: причины смерти
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.