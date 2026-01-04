Потерявший сознание водитель устроил ДТП на Кубани

В городе Кореновске Краснодарского края произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие из-за внезапной потери сознания водителем. По информации УГИБДД по региону, в результате столкновения трех автомобилей пострадали трое детей.

Водитель автомобиля «Шевроле», мужчина 1973 года рождения, потеряв сознание, выехал на полосу встречного движения. Там он сначала столкнулся с «Киа Спектра», а затем, продолжая движение, — с автомобилем «Хонда», в котором и находились дети.

Данные граждане были доставлены в ГБУЗ Кореновская ЦРБ, где им оказывается необходимая медицинская помощь, — рассказал врио командира ОВ ДПС по Кореновскому району майор полиции Сергей Хныкин.

Обстоятельства и причины потери сознания водителем устанавливаются в ходе проверки. На месте происшествия на данный момент работают сотрудники экстренных служб.

