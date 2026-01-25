Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Консульство оценило угрозу для россиян из-за вспышки вируса Нипах в Индии

Генконсул Козлов опроверг угрозу для россиян из-за вспышки вируса Нипах в Индии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вспышка вируса Нипах, зафиксированная в Индии, не представляет угрозы для граждан России, заявил генеральный консул в Калькутте Максим Козлов. По его словам, которые приводит ТАСС, рост заболеваемости в индийском восточном штате Западная Бенгалия не наблюдается.

Вспышки вируса Нипах в Западной Бенгалии нет. Угрозы российским соотечественникам, соответственно, нет, — заверил Козлов.

Он добавил, что в Западной Бенгалии выявили только двух пациентов с вирусом Нипах. Оба они работают в местной частной больнице. При этом новых случаев заболевания вирусом зарегистрировано пока не было.

Местные власти мониторят ситуацию. В частности, у летучих мышей в зоопарке Калькутты были взяты пробы, — отметил Козлов.

Вспышка вируса Нипах произошла в Индии накануне, 24 января. При этом против опасного патогена пока нет ни вакцины, ни специфического лечения.

Роспотребнадзор посоветовал находящимся в стране туристам соблюдать гигиену и избегать контакта с больными животными. В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Индия
вирусы
болезни
вспышки
эпидемии
