Абитуриент отрезал себе часть ступни в погоне за медицинским образованием Абитуриент отрезал себе часть ступни ради поступления в медуниверситет в Индии

Молодой человек в индийском штате Раджастхан специально отрезал часть своей ступни, чтобы попасть на обучение по квоте для абитуриентов с инвалидностью в медицинский вуз, сообщает Times of India. Первоначально он солгал, заявив, что на него напали.

Житель Джаунпура, штат Уттар-Прадеш, предположительно, отрубил себе часть левой стопы, чтобы получить пособие по инвалидности для поступления в медицинский вуз по результатам экзамена, — сказано в материале.

Пострадавший прибыл в больницу с травмой. Медики выяснили, что степень поражения не соответствует типичным несчастным случаям. После проверки в колледже также подтвердили, что поступление через систему льгот стало мотивом для самокалечения.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрант из Узбекистана случайно отпилил себе ногу во время работы с бензопилой. Травма была получена в районе голени. Пострадавшему немедленно наложили кровоостанавливающий жгут.

В Великобритании сосудистого хирурга Нила Хоппера из Корнуолла обвинили в том, что он ампутировал себе обе ноги ради страховой выплаты. Он хотел получить 500 тыс. фунтов стерлингов (50,8 млн рублей).