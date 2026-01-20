Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 14:05

Экипаж МКС срочно эвакуировался в российский модуль

Леус: экипаж МКС эвакуировался в модуль «Звезда» из-за радиационного шторма

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Последствия мощной вспышки уровня X1.95, произошедшей на Солнце 18 января, вынудили экипаж Международной космической станции эвакуироваться в российский модуль «Звезда», заявил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. По его словам, в ночь на 20 января на МСК активировали протокол радиационной защиты Safe Haven («Безопасное убежище»). Информацию об этом также подтвердил основатель проекта SpaceWeatherNews Бен Дэвидсон.

Последствия мощной вспышки на Солнце вынудили экипаж МКС эвакуироваться в модуль «Звезда». Он всегда используется как укрытие, так как самый радиационно-защищенный, его алюминиевые стенки усилены внутренней компоновкой, а также баками с водой и топливом, — объяснил Леус.

Он отметил, что радиационный шторм достиг уровня S4 и стал самым сильным в XXI веке. В последний раз шторм подобной мощности наблюдался в октябре 2003 года. Тогда в Швеции отключилось электричество, а в Южной Африке были повреждены силовые трансформаторы.

Служебный модуль «Звезда» вывели на околоземную орбиту 12 июля 2000 года, а 26 июля пристыковали к функционально-грузовому блоку МКС. Снаружи корпус покрыт многослойной экранно-вакуумной теплоизоляцией, а на его цилиндрических частях установлены радиаторы, которые в том числе защищают от метеоритов.

Ранее Роскосмос опубликовал кадры прибытия корабля Crew Dragon компании SpaceX на Землю в рамках первой в истории NASA медицинской эвакуации. Капсула с международным экипажем на борту приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды.

МКС
космонавты
вспышки
солнце
Михаил Леус
