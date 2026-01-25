Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 18:18

Вирус Нипах: симптомы, осложнения, способы заражения, есть ли в России

Фото: Ajay Kumar/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Индии произошла вспышка смертельно опасного вируса Нипах, лекарства от которого не существует. Что об этом известно, как протекает и передается инфекция, есть ли заболевшие среди россиян?

Что известно о вирусе Нипах, есть ли заболевшие в России

В Индии зафиксирована вспышка вируса Нипах — опасного патогена с высоким эпидемическим потенциалом. По данным The Metro, в стране подтверждено пять случаев заражения. Одна из пациенток в Калькутте впала в кому и умерла.

В Роспотребнадзоре заверили, что случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, в России не зарегистрировано. В ведомстве также уточнили, что ситуация находится под контролем.

«В Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС „Периметр“, система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны», — заявили в Роспотребнадзоре.

Эпидемиолог и научный руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что из-за активного авиасообщения с Индией существует опасность ввоза Нипаха в РФ.

Какие симптомы возникают при вирусе Нипах

В Роспотребнадзоре сообщили, что вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку.

К признакам заболевания, по данным ведомства, относятся: высокая температура, кашель, сильная головная боль.

Выздоровление человека и то, как будет протекать болезнь в случае заражения, полностью зависит от его иммунной системы, заявил Александр Гинцбург.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Вирус Нипах входит в число возбудителей особо опасных инфекций. По сути, от него не существует лекарства. Поэтому выздоровление зависит от иммунитета человека. Если иммунитет слабый, то заболевание грозит осложнениями, сепсисом, двусторонним воспалением легких, менингитом. И это действительно может привести к гибели», — отметил эпидемиолог.

Гинцбург напомнил, что любой вирус вызывает снижение иммунитета, в связи с чем к Нипаху может присоединиться бактериальная или легочная инфекция.

«Симптоматика определяется как любого вируса, который воздушно-капельным путем передается в первую очередь, насколько я себе представляю, симптомы ОРЗ. Плюс очень часто он дает осложнения, да, насколько я знаю, менингитовые осложнения», — добавил он.

В рамках профилактики Роспотребнадзор рекомендует туристам, отправляющимся в направления, где зафиксирована вспышка вируса, избегать контакта с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, использовать антисептические средства, мыть фрукты и овощи перед употреблением, избегать употребления воды из непроверенных источников.

Мария Баранова
