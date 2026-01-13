Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 17:08

Стало известно, когда на Россию обрушится новая волна гриппа и ОРВИ

В ФМБА предупредили о новой волне гриппа и ОРВИ в конце января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться уже во второй половине января или в начале февраля, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Там объяснили, что после возвращения людей к работе и учебе риск передачи вирусов значительно возрастет.

Специалисты агентства предупреждают: улучшение ситуации может смениться новым подъемом заболеваемости во второй половине января — начале февраля. Коллективы возвращаются к работе, учебе, занятиям, и вероятность передачи вируса от организма к организму снова возрастет, — сообщили в агентстве.

Сейчас среди циркулирующих вирусов преобладает штамм гриппа A (H3N2), также отмечаются случаи риновирусной инфекции и парагриппа. Сохраняется и активность рота- и норовирусов. Несмотря на это, санитарно-эпидемиологическая обстановка оценивается как благополучная.

Ранее основатель мобильного приложения «Справочник врача» врач-терапевт Константин Хоманов сообщил NEWS.ru, что самой эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация. Он уточнил, что сделать прививку можно в любое время года. Особенно это нужно детям, пожилым, беременным и страдающим хроническими заболеваниями, добавил врач.

