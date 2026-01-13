Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 16:48

Терапевт назвал пять правил, чтобы не заболеть гриппом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чтобы не заразиться гриппом, стоит сделать прививку, посоветовал в беседе с NEWS.ru врач-терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. По его словам, это самое эффективное средство для профилактики заражения. Он уточнил, что вакцинироваться можно в любое время. Особенно это нужно детям, пожилым, беременным и страдающим хроническими заболеваниями, добавил врач.

Главное — вакцинация. Прививочная кампания проходит с сентября по декабрь, но допускается вакцинация по февраль включительно, даже после перенесенного заболевания. Особенно важна вакцинация детей, пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных, — сказал Хоманов.

Врач также напомнил, что грипп вызывается разными штаммами, поэтому иммунитет после перенесенной болезни к одному из них не дает защиты от другого. Кроме того, для профилактики заражения Хоманов порекомендовал вести здоровый образ жизни, регулярно убирать и проветривать помещения, тщательно мыть руки. Людям с хроническими заболеваниями он посоветовал регулярно наблюдаться у врача и не пропускать прием назначенных препаратов.

Ранее стало известно, что в итальянском городе Кастильон-Фьорентино за первые 10 дней 2026 года скончались 14 человек. Как сообщает мэр муниципалитета Марио Аньелли, такого всплеска смертей не наблюдалось даже во время пандемии COVID-19. По данным газеты Corriere Fiorentino, несколько умерших были онкобольными, остальным от 80 до 90 лет. У всех наблюдались симптомы гриппа.

