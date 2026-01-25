«Пощечина всем»: от Трампа потребовали извинений за резкие слова о НАТО Экс-глава МО ФРГ Гуттенберг призвал Трампа извиниться за слова о НАТО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен извиниться за высказывания о роли союзников по НАТО в афганской операции, заявил экс-министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг в интервью Bild. Он подверг критике заявление главы Белого дома, в котором тот преуменьшил вклад стран Альянса. Экс-руководитель ведомства при этом добавил, что не ждет, что американский лидер извинится.

Гротескное искажение фактов. И пощечина всем раненым и семьям погибших, а также солдатам, сражавшимся бок о бок со своими американскими товарищами в составе НАТО, — сказал экс-министр.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты никогда не испытывали нужды в существовании НАТО. По его словам, США не обращались за помощью к партнерам по этому альянсу.

Трамп также заявил, что Североатлантический альянс мог бы прекратить свое существование, если бы не его политические инициативы. Американский лидер пояснил, что только его личная позиция вынудила страны-союзницы пересмотреть свои военные бюджеты. Политик уверен, что именно он добился от участников НАТО взятия обязательств по выделению на оборону 5% ВВП.