Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО Трамп: США никогда не нуждались в НАТО

Соединенные Штаты никогда не нуждались в НАТО, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business. По его словам, страна также никогда ничего не просила у союзников по Североатлантическому альянсу.

Мы никогда не нуждались в них. Мы никогда в действительности ничего у них не просили, — сказал он.

Ранее президент США ответил на вопрос журналистов, ждет ли НАТО раскол в случае присоединения Гренландии к территории страны. Он заверил, что ситуация вокруг острова будет урегулирована таким образом, что целостность Альянса сохранится.

До этого премьер-министр Канады Марк Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о серьезном вызове для НАТО. К такому выводу он пришел, обсуждая ситуацию вокруг Арктики и притязаний Соединенных Штатов на Гренландию.

Тем временем стало известно, что предполагаемая Трампом сделка по острову не предусматривает продажи — в частности, страна лишь получит суверенный контроль над военными базами в некоторых частях региона. Инициатива подразумевает, что эти базы будут находиться на американской территории.