Трамп раскрыл свою роль в будущем НАТО Трамп заявил, что сделал для НАТО больше других президентов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Североатлантический альянс мог бы прекратить существование без принятых им политических мер. По словам американского лидера, именно его позиция заставила союзников пересмотреть уровень оборонных расходов, сообщает ТАСС.

Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой. Думаю, без меня НАТО сейчас бы не существовала, — сказал Трамп.

Глава Белого дома считает, что именно он убедил страны — участницы Альянса взять на себя оборонные расходы в размере 5% от ВВП. Трамп добавил, что «сделал для НАТО гораздо больше, чем любой другой американский президент».

Ранее стало известно, что между союзниками по НАТО нарастает кризис доверия, вызванный амбициями Трампа в отношении Гренландии. Согласно информации британской газеты i Paper, европейские партнеры стали ограничивать обмен разведывательной информацией с США. Источники в западном разведсообществе связывают это с опасениями, что данные могут быть использованы для силового захвата острова.

До этого сообщалось, что самолеты Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) в скором времени прибудут в Гренландию. Воздушные суда отправятся на космическую базу «Питуффик», которая является американским объектом на территории автономии. Запланированные полеты носят регулярный характер и формально обеспечены всеми разрешениями.