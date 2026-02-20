Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 12:22

«Тройная накрутка»: ресторатор Ковалев о шоке Киркорова от цен в меню

Ресторатор Ковалев: цены в ресторанах Москвы могут удивить даже Киркорова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Цены в ресторанах высокой кухни в центре Москвы действительно очень высокие и могут удивить даже певца Филиппа Киркорова, поделился мнением с NEWS.ru бизнесмен Андрей Ковалев. По его словам, это объясняется стоимостью аренды помещений в столице и продуктов из Европы.

Действительно в Москве особенно в ресторанах высокой кухни цены безумно высокие. Тому несколько причин. Там работают очень дорогие повара, в таком месте шеф-повар может быть, например, испанец, который получает зарплату €300 тыс. в месяц. Вторая причина: аренда очень высокая в Москве. Третья: продукты подорожали. В таких ресторанах используются продукты из Европы, а это тройная накрутка, — сказал Ковалев.

Бизнесмен добавил, что еще одной из причин безумных цен может быть роскошный интерьер, в которой были вложены огромные средства. Ковалев отметил, что он и сам часто удивляется стоимости блюд в меню московских ресторанов.

Ранее на видео попала реакция Киркорова на цены в меню в ресторане испанской кухни El Pimpi. Пользователь в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал видео, на котором запечатлено выражение лица артиста.

