Реакция Киркорова на меню в дорогом ресторане попала на видео

Певец Филипп Киркоров сильно удивился, читая меню московского ресторана El Pimpi. Пользователь в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал видео, на котором запечатлено выражение лица артиста.

При этом непонятно, удивлялся ли Киркоров ценам или позициям в меню. Стоит отметить, что стоимость блюд в столичном заведении действительно далеко не самая низкая. Простой хлеб здесь продается за 550 рублей. Салат с томатами обойдется посетителю в 1550 рублей. А за тарелку с сыром придется выложить более 4000 рублей.

Ранее у Киркорова возник спор с саратовским предпринимателем Глебом Рыськовым из-за земли. Бизнесмен требует, чтобы певец снес постройки, возведенные на участке у Москвы-реки. Со слов Рыськова, эта территория — земля общего пользования, а не частная собственность знаменитости. Красногорский суд Московской области уже привлек прокуратуру к разбирательству между сторонами.

После небольшого перерыва, связанного с восстановлением здоровья, народный артист России решил вернуться к концертной деятельности. Певец рассказал о том, что в настоящее время активно репетирует новую программу. Уже 27 и 28 февраля на площадке Live Arena состоятся его первые большие выступления. Артист подчеркнул, что использовал освободившееся время с пользой.