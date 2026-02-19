Зимняя Олимпиада — 2026
Пушков заявил о спутанности сознания у Макрона из-за сравнения НАТО с лягушкой

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press
У французского президента Эммануэля Макрона наблюдается спутанность сознания, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Поводом для такого вывода стало сравнение, которое политик провел между НАТО и лягушкой. Парламентарий также обратил внимание на сильное беспокойство президента из-за якобы угрозы от России.

В общем, президента Франции потянуло на усложненные ассоциативные ряды, указывающие на некоторую спутанность сознания. Теперь не удивляет, что он уже «видит русских у ворот Парижа», — написал сенатор.

Ранее Пушков заявил, что уверенность Североатлантического альянса в способности Киева одержать победу зиждется лишь на туманных предзнаменованиях. Именно такие миражи, по всей видимости, мерещатся генеральному секретарю объединения Марку Рютте, уверен сенатор.

До этого сенатор также говорил, что острую реакцию европейских лидеров вызывает тот факт, что их отстраняют от участия в обсуждении дальнейшей судьбы Украины. Однако никаких убедительных доводов в пользу своего присутствия за столом переговоров они предъявить не могут, указал Пушков. По его словам, представители стран Евросоюза не в состоянии внятно объяснить, зачем им нужно участвовать в диалоге, и лишь тщетно пытаются доказать свою значимость, «надувая щеки».

