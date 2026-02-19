Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 19:11

«Горжусь»: отец ски-альпиниста Филиппова о медали на ОИ-2026

Отец ски-альпиниста Филиппова назвал серебряную медаль олимпийской сказкой

Никита Филиппов Никита Филиппов Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Серебряная медаль российского ски-альпиниста Никиты Филиппова — это олимпийское чудо, заявил в разговоре с «Чемпионатом» старший тренер сборной РФ, отец спортсмена Алексей Филиппов. 19 февраля тот завоевал первую награду для России на Играх в Милане.

То, что случилось, — это олимпийское чудо, олимпийская сказка, в которую всегда хочется верить. Напряжение было просто безумное. Мы, наверное, сутки были в таком колоссальном напряжении. Очень сильно волновался, особенно чтобы не совершил ошибку на ровном месте в первом забеге, как [Тибо] Ансельме — тому хватило запаса, чтобы все исправить. Я горжусь тем, что смог воспитать сына, который тверд в своих намерениях, у которого достаточно силы духа для того, чтобы делать то, что он делает, достигая своих целей и реализуя свои мечты, — заявил Филиппов.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на Олимпийских играх 2026 года. Спортсмен выступает в нейтральном статусе. Первое место в этой дисциплине занял представитель Испании Ориоль Кардона Колль. Третьим стал Тибо Ансельме.

