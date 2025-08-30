День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 04:56

Безруков получил медаль за работу с военнослужащими

Безрукова и Бокашевскую наградили медалями «За укрепление боевого содружества»

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков и актриса Галина Бокашевская удостоены ведомственных наград Министерства обороны РФ. Медалью «За укрепление боевого содружества» артисты награждены за работу с военнослужащими — участниками специальной военной операции и членами их семей.

За большой личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащим, участвующим в выполнении задач специальной военной операции, и членам их семей, наградить медалью, — приказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Медаль учреждена в 1995 году и вручается за заслуги в области международного военного сотрудничества, а также содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы. Награда имеет диаметр 32 мм, изготовлена из золотистого металла и крепится к пятиугольной колодке с муаровой лентой. Торжественная церемония вручения состоялась во время сбора труппы театра.

Ранее секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров получил новую награду. Сын главы республики Рамзана Кадырова удостоился медали «Защитник Чеченской Республики». При этом у политика уже есть ряд орденов и медалей. Среди них имеются орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам».

Сергей Безруков
медаль
Минобороны РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN хочет, чтобы его выступление на «Интервидении» было сюрпризом
Смерть близких на СВО, долги, нападение с собакой: где сейчас Сергей Зверев
В ООН осудили атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ
Безруков получил медаль за работу с военнослужащими
Путин дал большое интервью перед поездкой в Китай
Обломки БПЛА вызвали пожар на важном объекте в Краснодаре
Mash: минимум восемь взрывов раздались в небе над Краснодаром
Известная телеведущая озвучила главное преимущество «Интервидения»
Романы, критика из-за дочери, карьера: как живет Анастасия Задорожная
Прием и выпуск самолетов приостановили в Сочи
Скандалы, личная жизнь, критика СВО: куда пропала Кристина Асмус
Путин объяснил, зачем Запад фальсифицирует историю Второй мировой войны
Пятилетнюю американку смыло в ливневую канализацию
Путин озвучил, кого из мировых лидеров он считает своим другом
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 30 августа, потепление
Макрон пригрозил России санкциями в случае одного «непослушания»
Назван кандидат на пост главы нового управления в Кремле
Росавиация разбирается в инциденте с упавшими в обморок пассажирами
Путин снова всех переиграл! Как Трамп вынудит Киев и ЕС пойти на условия РФ
Причины утечки нефти в Черном море пока не выяснены
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.