Безруков получил медаль за работу с военнослужащими Безрукова и Бокашевскую наградили медалями «За укрепление боевого содружества»

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков и актриса Галина Бокашевская удостоены ведомственных наград Министерства обороны РФ. Медалью «За укрепление боевого содружества» артисты награждены за работу с военнослужащими — участниками специальной военной операции и членами их семей.

За большой личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащим, участвующим в выполнении задач специальной военной операции, и членам их семей, наградить медалью, — приказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Медаль учреждена в 1995 году и вручается за заслуги в области международного военного сотрудничества, а также содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы. Награда имеет диаметр 32 мм, изготовлена из золотистого металла и крепится к пятиугольной колодке с муаровой лентой. Торжественная церемония вручения состоялась во время сбора труппы театра.

