25 декабря 2025 в 22:37

Безруков подал иск на 500 тысяч рублей за маски с его лицом

Безруков требует моральную компенсацию 250 тысяч рублей за маски с его лицом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Сергей Безруков подал иск к предпринимателю Кристине Соболевской, требуя взыскать с нее 500 тысяч рублей, передает РИА Новости. Причиной стало незаконное использование его лица при производстве масок.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда за нарушение его прав как субъекта персональных данных, незаконной обработкой и несогласованным включением его персональных данных в общедоступные источники <…> в размере 250 тысяч рублей <…> взыскать с ответчика компенсацию морального вреда за незаконное использование его изображений… в размере 250 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

Предприниматель, в свою очередь, направил суду письменный отзыв на претензии артиста. Там он предложил альтернативу в виде выплаты процента с продаж вместо фиксированной компенсации.

Ранее фитнес-блогер Алена Ковальчук подала иск в суд против телеведущей Елены Малышевой. Она требует аннулировать товарный знак «Сбрось лишнее», который на тот момент принадлежал ведущей.

До этого журналист The New York Times Джон Каррейру и еще пять авторов подали иск в суд Калифорнии против ведущих технологических компаний. По данным источника, они обвинили гигантов OpenAI, Google, Anthropic и xAI в нарушении авторских прав.

