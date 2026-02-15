«Надувают щеки»: Пушков высказался о вкладе ЕС в переговоры по Украине Пушков: ЕС не может объяснить, зачем он нужен на переговорах по Украине

Европейские лидеры не могут смириться с тем, что их отстраняют от обсуждения будущего Украины, однако внятных аргументов в пользу своего участия у них нет, заявил в своем Telegram-канале председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Члены ЕС не могут объяснить, зачем нужны на переговорах, и только «надувают щеки».

Сенатор Алексей Пушков считает, что поведение европейских политиков продиктовано исключительно уязвленным самолюбием. По его словам, Брюссель ищет не мира, а возможности вернуться в большую игру, из которой его исключают.

Это порождает у европолитиков комплекс неполноценности, иначе они не говорили бы об этом с таким постоянством и с такой настойчивостью. При этом тот же глава МИД Польши Сикорский так и не может привести ни одного довода в пользу такого участия ЕС в переговорах, — подчеркнул Пушков.

Ранее глава МИД Польши Радислав Сикорский заявил, что Вашингтон утратил моральное право на ведущую роль в мирном урегулировании, поскольку практически перестал финансировать поставки для Киева. Политик настаивает на том, что Европа, несущая основные издержки от конфликта, должна получить полноценное место за столом переговоров.