15 февраля 2026 в 04:16

«Надувают щеки»: Пушков высказался о вкладе ЕС в переговоры по Украине

Пушков: ЕС не может объяснить, зачем он нужен на переговорах по Украине

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Европейские лидеры не могут смириться с тем, что их отстраняют от обсуждения будущего Украины, однако внятных аргументов в пользу своего участия у них нет, заявил в своем Telegram-канале председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Члены ЕС не могут объяснить, зачем нужны на переговорах, и только «надувают щеки».

Сенатор Алексей Пушков считает, что поведение европейских политиков продиктовано исключительно уязвленным самолюбием. По его словам, Брюссель ищет не мира, а возможности вернуться в большую игру, из которой его исключают.

Это порождает у европолитиков комплекс неполноценности, иначе они не говорили бы об этом с таким постоянством и с такой настойчивостью. При этом тот же глава МИД Польши Сикорский так и не может привести ни одного довода в пользу такого участия ЕС в переговорах, — подчеркнул Пушков.

Ранее глава МИД Польши Радислав Сикорский заявил, что Вашингтон утратил моральное право на ведущую роль в мирном урегулировании, поскольку практически перестал финансировать поставки для Киева. Политик настаивает на том, что Европа, несущая основные издержки от конфликта, должна получить полноценное место за столом переговоров.

Алексей Пушков
Радослав Сикорский
Украина
переговоры
