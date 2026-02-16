Зимняя Олимпиада — 2026
«Палка о двух концах»: Пушков объяснил, чем опасен новый план фон дер Ляйен

Пушков: отказ от принципа единогласия может уничтожить Евросоюз

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Отказ от принципа единогласия может «взорвать» Евросоюз, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давно хочет подчинить ЕК национальные интересы стран и сейчас увидела для этого удобный момент.

Оно нужно сторонникам милитаризации Европы, чтобы превратить ЕС в мини-НАТО без США, то есть в собственно европейский военный союз. В будущем отказ от принципа единогласия может и взорвать ЕС. Это палка о двух концах, — написал Пушков.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС не смогут сформировать общую армию. По ее словам, это трудновыполнимая задача, особенно на фоне проблем с призывом в самой Европе.

До этого немецкий политолог Александр Рар отметил, что Мюнхенская конференция наглядно показала милитаристский «дух Европы». Он указал на то, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, фон дер Ляйен и министр обороны Германии Борис Писториус называли процесс императивом, не предлагая при этом мирных инициатив и не проявляя самокритики.

