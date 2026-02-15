«Не будем тратить время»: Каллас «похоронила» одну из идей Евросоюза

Страны ЕС не смогут сформировать общую армию, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, это трудновыполнимая задача, особенно на фоне проблем с призывом в самой Европе. Трансляция велась на YouTube-канале мероприятия.

Создание отдельной армии в дополнение к той, которая уже входит в НАТО… Я не думаю, я вижу разговоры в Германии о призыве на военную службу и вижу проблемы там, так что я не думаю, что будет легко создать такую армию… давайте не будем тратить время на разговоры, — сказала Каллас.

Дипломат предложила сосредоточиться на укреплении национальных военных сил, чтобы усилить европейскую опору внутри Альянса. Она также подчеркнула, что оборона всегда оставалась и остается компетенцией стран-членов ЕС, однако призвала мыслить в общеевропейском ключе.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз по своей сути считается объединением небольших государств, которым для безопасности необходим строгий миропорядок. Политик отметила, что некоторые государства пока до конца не осознали свою «незначительность», но правила нужны всем для защиты от внешних угроз.