15 февраля 2026 в 11:55

«Новый дух»: в ФРГ рассказали, что наглядно показала конференция в Мюнхене

Мюнхенская конференция наглядно показала милитаристский «дух Европы», заявил немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале. Он указал на то, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен и министр обороны Германии Борис Писториус называли милитаризацию императивом, не предлагая при этом мирных инициатив и не проявляя самокритики.

Никаких мирных предложений, никакой самокритики, никакого отвержения нового ядерного оружия в Европе — наоборот, главы правительств Великобритании, Финляндии, Литвы, Дании и других стран вторили этому посылу. Мюнхен наглядно продемонстрировал новый дух Европы, — подчеркнул Рар.

При этом, по словам политолога, реальные очаги глобальной политики на конференции практически не обсуждались. Рар также отметил, что уставшие от конфликта европейцы хотят мира.

Внешние наблюдатели за событиями на конференции по безопасности с недоверием протирали глаза. Неужели европейская элита в своей полной самоуверенности полностью потеряла связь с реальностью? — отметил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ошибочная политика европейских стран может загнать их в крайне затруднительное положение. По его словам, текущий век может стать веком унижения Европы. Премьер констатировал, что регион не способен участвовать в промышленной революции.

