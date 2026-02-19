Синоптик назвала сроки окончания снегопада в Москве

Снегопад в Москве не закончится в ближайшее время, а наоборот, только усилится, сообщила NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, до начала календарной весны столицу будет заметать. Снегопады прекратятся только в марте.

Погода у нас замечательная, а самое главное, что она предсказана. Снег усилился в четверг утром, с 9 до 12 часов он стал сильным. За сутки 19 февраля может выпасть от 7 до 15 мм осадков. Затем последует небольшая передышка, но за ней осадки начнутся с прежней силой. Снегопады будут идти в московском регионе до марта, — предупредила Татьяна Позднякова.

Утром 19 февраля высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ составляла 49 сантиметров, сообщила эксперт. Она предположила, что предстоящей ночью этот показатель вырастет еще на 10--12 сантиметров. Следовательно, на следующий день высота сугробов может достигнуть 60 сантиметров. На садовых участках высота сугробов может превышать метр. Рекордная высота сугробов в столице на конец февраля — 64 см. Он не будет побит в этом году, уверена метеоролог.

Ранее сообщалось, что на столицу обрушился циклон «Валли», он принес самый сильный снегопад этой зимы. В Москве наблюдается сильная метель, которая ухудшила видимость примерно на километр. На фоне снегопада осложняется движение на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центральной части города. Согласно данным навигационных сервисов, пробки на дорогах достигают восьми баллов. Между тем в аэропортах задерживают рейсы.