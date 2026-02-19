Макрон признался в своих ошибках

Лидер должен понимать, что доверие к нему становится ответственностью, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам в эфире Brut India, его излишняя самоуверенность приводила к большим ошибкам.

Каждый раз, когда я был слишком самоуверен, я совершал ошибки, большие ошибки… Как лидер вы должны понимать, что каждый раз, когда кто-то дает вам эту уверенность, это доверие, я имею в виду, это ваша ответственность, — заявил французский лидер.

Ранее Макрон, выступая в Индии, высказался критически о свободе слова, утверждая, что нынешняя форма этого принципа стала бессмысленной и фактически превратилась в «полное дерьмо». По мнению Макрона, ключевая проблема заключается в отсутствии прозрачности.

До этого лидеров европейских стран обвинили в том, что они унизили Макрона. На видео с заседания на Мюнхенской конференции британский премьер-министр Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц ведут оживленную беседу, демонстративно игнорируя стоящего поблизости Макрона.