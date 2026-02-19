Зимняя Олимпиада — 2026
Над Краснодаром «закрыли» небо ради безопасности

В аэропорту Краснодара ввели ограничения для обеспечения безопасности

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В аэропорту Краснодара временно прекратили прием и отправка воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Данные меры введены для обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее Кореняко сообщил, что в аэропорту Саратова ввели запрет на прием и отправку авиарейсов. Он уточнил, что речь шла о временных ограничениях.

До этого снежный циклон стал причиной массовой отмены почти 30 рейсов в столичных аэропортах. Отмены затронули как прилетающие, так и вылетающие воздушные суда, в том числе семи зарубежных перевозчиков. Несмотря на сложные метеоусловия, за два часа — с 14:00 до 16:00 — аэропорты Московского региона, включая Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, сумели обслужить 78 самолетов.

Также в свое время незапланированную посадку во вьетнамском Ханое совершил пассажирский Boeing 757 российской чартерной авиакомпании Azur Air. На его борту был объявлен сигнал бедствия во время следования по маршруту Нячанг — Иркутск. На борту лайнера находились 238 пассажиров и семь членов экипажа.

