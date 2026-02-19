Китайцы раскупили билеты на русский балет за рекордные 18 минут Любимова: в Китае зрители раскупили билеты на русский балет за 18 минут

Жители Китая раскупили билеты на спектакли Большого и Мариинского театров в Поднебесной за рекордные 18 минут, заявила в интервью телеканалу CGTN министр культуры России Ольга Любимова. Она призналась, что произошедшее ее сильно удивило.

Я была удивлена, что за 18 минут были куплены все билеты на гастроли Мариинского и Большого театра в Китае, — отметила глава ведомства.

В 2025 году в рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования КНР, активно проходили гастроли российских театров в таких городах как Пекин, Шанхай, Шэньчжень, Ухань и Гуаньчжоу. Наибольшим успехом у местного населения пользовались балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

