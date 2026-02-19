Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 20:13

Китайцы раскупили билеты на русский балет за рекордные 18 минут

Любимова: в Китае зрители раскупили билеты на русский балет за 18 минут

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Китая раскупили билеты на спектакли Большого и Мариинского театров в Поднебесной за рекордные 18 минут, заявила в интервью телеканалу CGTN министр культуры России Ольга Любимова. Она призналась, что произошедшее ее сильно удивило.

Я была удивлена, что за 18 минут были куплены все билеты на гастроли Мариинского и Большого театра в Китае, — отметила глава ведомства.

В 2025 году в рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования КНР, активно проходили гастроли российских театров в таких городах как Пекин, Шанхай, Шэньчжень, Ухань и Гуаньчжоу. Наибольшим успехом у местного населения пользовались балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

Ранее артист балета Николай Цискаридзе заявил, что при проверке Академии Русского балета имени Вагановой Рособрнадзор выдал предостережение, так как не разобрался в большом количестве нормативных актов. По его словам, документы учебного учреждения находятся в полном порядке.

До этого Цискаридзе выразил мнение, что зрители проявят уважение к работникам театров, если будут одеваться соответствующим образом в храмы искусства. Педагог считает, что общество живет в такое время, когда необходимо заранее описывать правила, и Минкультуры РФ не помешало бы этим заняться.

балет
Китай
Россия
Большой театр
Мариинский театр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 30 украинских БПЛА атаковали Россию за четыре часа
«Изгонят короля островов»: Нострадамус предсказал крах Виндзоров
В Европе призвали не называть Россию «слабой»
SHOT: серия взрывов потрясла Анапу и Витязево
Хоккеисты-призраки, отказ в смартфонах, жлобство МОК: скандалы на Олимпиаде
Трампа посетила мысль об увольнении Рубио после хвастовства в Мюнхене
Китайцы раскупили билеты на русский балет за рекордные 18 минут
Фермер упал в яму с зерном и оказался погребен заживо
Доктор рассказала какие продукты нужно есть в непогоду
Туристка позвонила в службу спасения и умерла спустя шесть часов ожидания
В России разработают гусеничный аэродром для дронов
Теплые и холодные оттенки в спальне: что выбрать для разных темпераментов
Лавров раскусил Зеленского, лютый удар ВС РФ, нападение в школе: что дальше
Москвичей предупредили о новой «погодной беде»
Цены на такси в Москве взлетели вдвое из-за одного нюанса
Аэропорты Москвы обслужили свыше 700 рейсов вопреки аномальному снегопаду
Медведев предложил неожиданный разворот программы БПЛА в России
Донбасс, отношение к ИИ, театр: как живет актриса Валентина Рубцова
Изнасиловал в подвале и выкинул к остановке: россиянин сел на 19 лет
Спасатели вытащили пса с дрейфующей льдины в Таганрогском заливе
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.