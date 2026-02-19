Туристка позвонила в службу спасения и умерла спустя шесть часов ожидания В США туристка погибла на горе после шести часов ожидания спасателей

Американка погибла от переохлаждения во время похода на Mount Marcy, самую высокую гору штата Нью-Йорк, пишет The New York Post. 21-летняя Брианна Мор отправилась в поход с собакой и упала с тропы недалеко от вершины, после чего не смогла самостоятельно вернуться. Она ждала спасения шесть часов.

Девушка позвонила в спасательную службу около 15:00 и сообщила, что соскользнула с тропы. Несмотря на развернутые поиски с участием полиции и авиационного подразделения, спасатели обнаружили ее тело лишь около 21:00, когда она уже умерла от холода.

Температура воздуха в районе горы в тот день опускалась до минусовых единиц. Собака женщины была найдена живой, животное не пострадало.

Ранее группа из 16 лыжников попала под лавину в горах Калифорнии. 10 человек пропали без вести. Поисково-спасательные работы усложняются сильной метелью.

В горах на западе Болгарии до этого обнаружили останки шести человек, погибших при странных обстоятельствах. Все они состояли в природоохранной организации, а тела нашли в двух местах — у сгоревшей хижины и в автодоме. У части погибших найдены огнестрельные ранения, при этом следов борьбы нет.