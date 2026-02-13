Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 15:40

Загадочная гибель шестерых экологов в горах всколыхнула Болгарию

В Болгарии нашли останки шести человек, погибших при неясных обстоятельствах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В горах на западе Болгарии обнаружили останки шести человек, погибших при странных обстоятельствах, сообщает BBC. Все они состояли в природоохранной организации, а тела нашли в двух местах — у сгоревшей хижины и в автодоме. У части погибших найдены огнестрельные ранения, при этом следов борьбы нет.

Первые три тела нашли 2 февраля у сгоревшей хижины возле перевала Петрохан. Погибшими оказались мужчины 45, 49 и 51 года. Они были застрелены почти в упор, рядом лежали два пистолета и винтовка. Никаких признаков сопротивления не обнаружено.

Спустя шесть дней, в 30 км от места расположения хижины, в автодоме у горы Околчица нашли тела еще двух мужчин и 15-летнего подростка. Они также входили в «Национальное агентство контроля охраняемых территорий».

Следователи по записи с камеры видеонаблюдения установили, что утром 1 февраля все шестеро находились у хижины. Затем трое из них попрощались с группой и уехали в автодоме.

Ранее появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде. По предварительным данным, утонувшая российская туристка находилась в воде около пяти-шести часов. От женщины также исходил запах алкоголя.

Болгария
убийства
смерти
горы
экологи
тела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК раскрыл, зачем на самом деле хотели устранить замглавы ГРУ
Жгучий мороз до -20? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Локализация 2.0: как делают высокоточные детали по индивидуальным чертежам
Месть за Волгоград и реформа Сырского: новости СВО на вечер 13 февраля
Синоптик раскрыл, какой будет погода в Петербурге на следующей неделе
Подросток поджег заправку в российском городе под влиянием мошенников
«Не была гонка Савелия»: Губерниев подвел итоги олимпийской гонки лыжников
«Больше нет»: Мерц пожаловался на изменения в мире
Стало известно, какой сигнал Россия посылает Швейцарии и Евросоюзу
«Почта России» скорректирует тарифы на услуги в марте
«Результат наших усилий»: Литвинов оценил детскую смертность от рака в РФ
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок
Инвестконсультант объяснил, зачем России возобновлять расчеты в долларах
Жительница Нижнего Тагила рассказала о провокациях со стороны бывшего мужа
Депутат Дзюба захотел оставить Госдуму
Стало известно, кто не дает возобновить прокачку нефти по «Дружбе»
Главврач НМИЦ им. Рогачева рассказал, когда детей нужно проверять на рак
Врач объяснил, почему дети не получат вакцину от рака первыми
Экс-посол оценил вероятность покушения спецслужб Франции на лидера Нигера
Украина назвала имена переговорщиков для встречи в Женеве
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.