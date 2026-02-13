Загадочная гибель шестерых экологов в горах всколыхнула Болгарию В Болгарии нашли останки шести человек, погибших при неясных обстоятельствах

В горах на западе Болгарии обнаружили останки шести человек, погибших при странных обстоятельствах, сообщает BBC. Все они состояли в природоохранной организации, а тела нашли в двух местах — у сгоревшей хижины и в автодоме. У части погибших найдены огнестрельные ранения, при этом следов борьбы нет.

Первые три тела нашли 2 февраля у сгоревшей хижины возле перевала Петрохан. Погибшими оказались мужчины 45, 49 и 51 года. Они были застрелены почти в упор, рядом лежали два пистолета и винтовка. Никаких признаков сопротивления не обнаружено.

Спустя шесть дней, в 30 км от места расположения хижины, в автодоме у горы Околчица нашли тела еще двух мужчин и 15-летнего подростка. Они также входили в «Национальное агентство контроля охраняемых территорий».

Следователи по записи с камеры видеонаблюдения установили, что утром 1 февраля все шестеро находились у хижины. Затем трое из них попрощались с группой и уехали в автодоме.

Ранее появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде. По предварительным данным, утонувшая российская туристка находилась в воде около пяти-шести часов. От женщины также исходил запах алкоголя.