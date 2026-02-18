Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 16:31

В Краснодаре нашли детей в нечеловеческих условиях проживания

Мать из Краснодара заставляла детей спать на голом матрасе и не кормила их

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Краснодаре правоохранители в ходе проверки выявили, что местная жительница заставляла своих детей спать на голом матрасе, сообщает региональная прокуратура. В антисанитарных условиях проживали двое подростков. В квартире облезлые стены, грязные полы, повсюду бегали тараканы.

В ведомстве добавили, что мать злоупотребляет алкоголем и не заботится о сыне и дочери. У 17-летнего юноши и 13-летней девочки нет даже зимней одежды, они не посещают школу. Из-за систематических пропусков старший ребенок остался на второй год в девятом классе. По результатам проверки возбуждено уголовное дело.

Ранее в Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 23-летней жительницы города Камышина. Женщина подозревается в том, что оставила своих малолетних детей без присмотра в незапертой квартире. Четырехлетнего мальчика и его годовалую сестру обнаружила сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних во время планового обхода.

До этого в Ломоносовском районе Ленинградской области молодая женщина выбросила двоих малолетних детей с балкона 16 этажа, после чего покончила с собой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

