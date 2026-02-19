Посетители на выставке «Николай Рерих» в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве

Центр Рерихов может вновь лишиться 272 полотен великого художника Суд в Москве может вернуть 272 картины Рериха в собственность России

Измайловский суд Москвы повторно рассмотрит иск о передаче в собственность России более 270 картин русского художника Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия, заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Предварительное заседание назначено на 25 февраля.

В Измайловский районный суд города Москвы поступил иск к МОО «Международный центр Рерихов» об изъятии 272 картин Рериха [и его сыновей] в собственность РФ, — говорится в сообщении.

Останкинский суд в ноябре 2025 года передал в собственность РФ картины Рериха и его сыновей, находящиеся на хранении в Государственном музее искусства народов Востока. Полотна были признаны бесхозными. Однако Центр Рериха не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу, в которой указал, что именно он является собственником картин. 16 февраля Мосгорсуд отменил решение Останкинского суда.

