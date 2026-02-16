В Музее Москвы прошла выставка перед показом спектакля «Соборная площадь»

В Музее Москвы состоялась презентация перед премьерой спектакля «Соборная площадь». Сам показ пройдет в Театре на Малой Ордынке 21 и 22 февраля.

Когда мы начинали работать с артистами, я часто отсылал их к фильму Родригеса «Город грехов». Американский режиссер осмыслил жанр комикса как артхаусный, как возможность высокого искусства. И в этом есть решение: соединить видео-арт, трюк, музыку, драматический театр. Потому мы и назвали наш спектакль «приключением», — рассказал режиссер Эдуард Бояков.

Режиссер отметил, что спектакль подойдет для семейного просмотра, так как некоторые темы, связанные с историей России, раскроются по-новому как для старшего поколения, так и для молодежи. В рамках предпремьерной экспозиции кураторы музея познакомили гостей с артефактами, связанными с историей страны.

