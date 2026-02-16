Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 13:29

В Музее Москвы прошла выставка перед показом спектакля «Соборная площадь»

Сцена из спектакля «Соборная площадь» Сцена из спектакля «Соборная площадь» Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
В Музее Москвы состоялась презентация перед премьерой спектакля «Соборная площадь». Сам показ пройдет в Театре на Малой Ордынке 21 и 22 февраля.

Когда мы начинали работать с артистами, я часто отсылал их к фильму Родригеса «Город грехов». Американский режиссер осмыслил жанр комикса как артхаусный, как возможность высокого искусства. И в этом есть решение: соединить видео-арт, трюк, музыку, драматический театр. Потому мы и назвали наш спектакль «приключением», — рассказал режиссер Эдуард Бояков.

Режиссер отметил, что спектакль подойдет для семейного просмотра, так как некоторые темы, связанные с историей России, раскроются по-новому как для старшего поколения, так и для молодежи. В рамках предпремьерной экспозиции кураторы музея познакомили гостей с артефактами, связанными с историей страны.

Ранее сообщалось, что в театре «Модерн» состоятся показы спектакля «Скотный двор» — в основу сюжета легло произведение Джорджа Оруэлла о бунте на животноводческой ферме. Несмотря на то что главными героями произведения выступают животные, история рассказывает о природе человеческих поступков.

театры
спектакли
выставки
премьеры
