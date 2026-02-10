Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 17:17

В театре Модерн покажут спектакль «Скотный двор»

Фото: Пресс-служба театра «Модерн»
Подписывайтесь на нас в MAX

В театре «Модерн» 15 и 27 февраля состоятся показы спектакля «Скотный двор» — в основу сюжета легло произведение Джорджа Оруэлла о бунте на животноводческой ферме. Несмотря на то, что главными героями произведения выступают животные, история рассказывает о природе человеческих поступков. Режиссером постановки стал художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов.

Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа, — отметил Грымов.

Режиссер отметил, что самое сложное для актеров в этом спектакле — изобразить животных с их индивидуальными повадками и характерами. Он называет свое творение «спектаклем-притчей» — по словам Грымова, это антиреволюционный манифест о недопустимости деспотизма и насилия.

Ранее сообщалось, что в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 26 и 28 февраля состоится премьера спектакля «Лир во время чумы» по мотивам пьесы «Костюмер» Рональда Харвуда. Режиссером постановки стал Сергей Щедрин.

спектакли
Джордж Оруэлл
Москва
режиссеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве жители охваченного огнем жилого дома просят о помощи
В Госдуме заявили, что россиянам не стоит мечтать о зарплате в 1 млн рублей
Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС
Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС
Россияне нашли фрагмент БПЛА после громкого взрыва в небе
Анджелина Джоли попала на камеру в откровенном наряде
Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей
Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток
Иностранцу вынесли приговор за попытку подорвать региональное правительство
Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026
Сочи угрожают вражеские дроны
Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе
Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок
Команда Слуцкого лишилась путевки в плей-офф ЛЧ Азии
«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья
Мастера маникюра устроили драку в салоне красоты и оказались в суде
Раскрыта причина переноса старта Crew Dragon к МКС с Федяевым на борту
Посол озвучил позицию РФ по восстановлению экономических связей с Молдавией
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.