В театре Модерн покажут спектакль «Скотный двор»

В театре «Модерн» 15 и 27 февраля состоятся показы спектакля «Скотный двор» — в основу сюжета легло произведение Джорджа Оруэлла о бунте на животноводческой ферме. Несмотря на то, что главными героями произведения выступают животные, история рассказывает о природе человеческих поступков. Режиссером постановки стал художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов.

Мы приходим в этот мир млекопитающими. Только культура, религия и образование позволяют нам стать человеком. Наша задача как людей — разумно распорядиться тем, что дала нам природа, — отметил Грымов.

Режиссер отметил, что самое сложное для актеров в этом спектакле — изобразить животных с их индивидуальными повадками и характерами. Он называет свое творение «спектаклем-притчей» — по словам Грымова, это антиреволюционный манифест о недопустимости деспотизма и насилия.

