18 января 2026 в 14:20

«Только в радость!»: Норштейн сам убрал снег у своего дома

Мультипликатор Норштейн сам расчистил снег возле своего дома в Москве

Режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн лично расчистил снег возле своего дома в Москве, сообщило издание «Подъем». Свой поступок художник объяснил любовью к порядку и привычкой к общественному труду. Создатель «Ежика в тумане» отметил, что физическая работа на свежем воздухе приносит ему удовольствие и является нормой для любого человека.

Для меня почистить — это только в радость. Это обычное, нормальное человеческое поведение, — поделился он.

Режиссер выразил сожаление по поводу того, что современные горожане утратили интерес к коллективному благоустройству и предпочитают пассивно ждать коммунальные службы. По его наблюдениям, в обществе сменилось отношение к труду: теперь люди стремятся максимально дистанцироваться от любой общественной работы. Норштейн подчеркнул, что совместная уборка могла бы значительно улучшить облик города и состояние улиц.

Вместо того чтобы взять лопаты и выйти всем живущим в доме и вычистить улицу до кошачьего блеска, все ждут дворников, — посетовал мультипликатор.

Ранее в Москве на женщину с коляской во время уборки снега с крыши упала ледяная глыба. По словам очевидцев, массивная часть льда рухнула прямо на коляску, но мать и ребенок остались целы.

