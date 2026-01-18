«Только в радость!»: Норштейн сам убрал снег у своего дома

Режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн лично расчистил снег возле своего дома в Москве, сообщило издание «Подъем». Свой поступок художник объяснил любовью к порядку и привычкой к общественному труду. Создатель «Ежика в тумане» отметил, что физическая работа на свежем воздухе приносит ему удовольствие и является нормой для любого человека.

Для меня почистить — это только в радость. Это обычное, нормальное человеческое поведение, — поделился он.

Режиссер выразил сожаление по поводу того, что современные горожане утратили интерес к коллективному благоустройству и предпочитают пассивно ждать коммунальные службы. По его наблюдениям, в обществе сменилось отношение к труду: теперь люди стремятся максимально дистанцироваться от любой общественной работы. Норштейн подчеркнул, что совместная уборка могла бы значительно улучшить облик города и состояние улиц.

Вместо того чтобы взять лопаты и выйти всем живущим в доме и вычистить улицу до кошачьего блеска, все ждут дворников, — посетовал мультипликатор.

