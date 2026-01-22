«Я победил»: аниматор Бронзит о номинации на «Оскар»

Номинацию мультфильма «Три сестры» на премию киноакадемии США «Оскар» уже можно считать победой, заявил РИА Новости его автор, российский аниматор Константин Бронзит. Художник также рассказал, что собирается поехать на церемонию.

Впечатления самые чудесные. В принципе я победил уже. Это ощущение того, что у меня получились хорошая вещь и академики ее оценили. Это тысячи профессионалов по всему миру. И они оценили мой фильм, — поделился Бронзит.

Ранее аниматор признался, что его мультфильму удалось попасть в шорт-лист кинопремии благодаря псевдониму. Этот проект стал четвертой лентой, оказавшейся в престижном списке. Фильм представили на международных фестивалях от Кипра. Автором картины якобы выступил Тимур Когнов. По словам Бронзита, он решил рискнуть и «обнулиться», чтобы попасть на фестивали исключительно за счет качества фильма.

До этого сообщалось, что полный список номинантов на кинопремию «Золотой глобус» 2026 года стал доступен на официальном сайте премии. Там можно ознакомиться с претендентами на ключевые номинации: лучший фильм, режиссура и актерская игра. Церемония пройдет 11 января 2026 года.