Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 19:50

«Я победил»: аниматор Бронзит о номинации на «Оскар»

Российский аниматор Бронзит назвал победой номинацию на «Оскар»

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Номинацию мультфильма «Три сестры» на премию киноакадемии США «Оскар» уже можно считать победой, заявил РИА Новости его автор, российский аниматор Константин Бронзит. Художник также рассказал, что собирается поехать на церемонию.

Впечатления самые чудесные. В принципе я победил уже. Это ощущение того, что у меня получились хорошая вещь и академики ее оценили. Это тысячи профессионалов по всему миру. И они оценили мой фильм, — поделился Бронзит.

Ранее аниматор признался, что его мультфильму удалось попасть в шорт-лист кинопремии благодаря псевдониму. Этот проект стал четвертой лентой, оказавшейся в престижном списке. Фильм представили на международных фестивалях от Кипра. Автором картины якобы выступил Тимур Когнов. По словам Бронзита, он решил рискнуть и «обнулиться», чтобы попасть на фестивали исключительно за счет качества фильма.

До этого сообщалось, что полный список номинантов на кинопремию «Золотой глобус» 2026 года стал доступен на официальном сайте премии. Там можно ознакомиться с претендентами на ключевые номинации: лучший фильм, режиссура и актерская игра. Церемония пройдет 11 января 2026 года.

Оскар
мультфильмы
аниматоры
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Джей Ло с сумкой за $80 тыс. сжалилась над бездомным
«Слушали внимательно»: Полянский об интересе ОБСЕ к выступлению России
Названа причина отравления семьи из шести человек угарным газом
«Звери, а не люди»: ВСУ закопали 500 тел в ямах под Курском, подробности
Полянский назвал условие возвращения России в ПА ОБСЕ
В Госдуме сравнили тур Rendez-Vous в Куршевеле с «голой вечеринкой»
«Анализ ошибок прошлого»: Полянский дал рекомендации по «реанимации» ОБСЕ
Пушков предрек Гренландии раздел территорий
Россия и Украина близки к миру? Переговоры в Абу-Даби, что сказал Зеленский
Маск ответил, когда искусственный интеллект превзойдет человека
Что случилось с Хинштейном? Была ли авария, операция, в каком он состоянии
«Пунктом назначения станет Москва»: самолет с Уиткоффом вылетел из Цюриха
Трамп «перекраивает» мир, мгновенная месть за атаку на Кубань: что дальше
Почему дешевая стройка почти всегда оказывается дорогой
Как в школьной столовой: рецепт заливного пирога с капустой
В России могут появиться бары и клубы «Я/Мы Мадуро»
ЦСКА обыграл «Акрон» на сборах в ОАЭ
«Я победил»: аниматор Бронзит о номинации на «Оскар»
В посольстве России отреагировали на задержание танкера французами
Самойлова записала видео с иконой французской моды
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.