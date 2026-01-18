Глыба едва не убила россиянку с малышкой в коляске В Москве ледяная глыба рухнула с крыши на коляску

Ледяная глыба упала на женщину с коляской в Москве, сообщает Telegram-канал «112». Происшествие произошло во время уборки снега с крыши в ЖК «Кварталы 21/19» в 2-м Грайвороновском проезде.

По словам очевидца, который в тот момент направлялся на работу, с крыши внезапно сорвалась массивная глыба льда и рухнула прямо на коляску. Женщина в этот момент стояла рядом. Очевидцы бросились на помощь. К счастью, и с матерью, и с ребенком все хорошо.

Ранее житель Минска едва не погиб под упавшим с многоэтажного дома окном, но его спасла простая вежливость — он отступил на несколько секунд, чтобы придержать дверь подъезда. На кадрах видно, как мужчина выходил из здания, но, заметив девушку, вернулся и помог ей зайти. После этого с верхних этажей здания на тротуар рухнула оконная рама, разбившись прямо на том месте, где он мог бы проходить.

До этого в Вилючинске Камчатского края ледяная глыба упала с крыши многоэтажного дома и пробила окно в квартире с маленькими детьми. В результате инцидента никто не пострадал. Квартира, куда влетела огромная сосулька, расположена на первом этаже.