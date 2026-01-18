Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 14:10

Глыба едва не убила россиянку с малышкой в коляске

В Москве ледяная глыба рухнула с крыши на коляску

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Ледяная глыба упала на женщину с коляской в Москве, сообщает Telegram-канал «112». Происшествие произошло во время уборки снега с крыши в ЖК «Кварталы 21/19» в 2-м Грайвороновском проезде.

По словам очевидца, который в тот момент направлялся на работу, с крыши внезапно сорвалась массивная глыба льда и рухнула прямо на коляску. Женщина в этот момент стояла рядом. Очевидцы бросились на помощь. К счастью, и с матерью, и с ребенком все хорошо.

Ранее житель Минска едва не погиб под упавшим с многоэтажного дома окном, но его спасла простая вежливость — он отступил на несколько секунд, чтобы придержать дверь подъезда. На кадрах видно, как мужчина выходил из здания, но, заметив девушку, вернулся и помог ей зайти. После этого с верхних этажей здания на тротуар рухнула оконная рама, разбившись прямо на том месте, где он мог бы проходить.

До этого в Вилючинске Камчатского края ледяная глыба упала с крыши многоэтажного дома и пробила окно в квартире с маленькими детьми. В результате инцидента никто не пострадал. Квартира, куда влетела огромная сосулька, расположена на первом этаже.

происшествия
Москва
дети
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть дочки, секрет стройности, театр: как живет актриса Елена Захарова
Названа дата начала астрономической весны
В России хотят поменять закон о садоводствах
«Это реальная угроза»: жителям Киева посоветовали искать новые дома
Простой рецепт картошки по-деревенски в духовке с паприкой и чесноком
Четырехлетний мальчик захлебнулся в бассейне в сауне
Как приготовить ресторанный десерт в аэрогриле за 10 минут
«Печень прострелим»: беженка сообщила об угрозах украинских «Белых ангелов»
Нидерланды отреагировали на угрозы Трампа из-за Гренландии
Новый коррупционный скандал разгорелся вокруг друга детства Зеленского
В деле о растрате экс-ректора и проректора БФУ появились новые детали
Брухунова показала, как проводит вечера с Петросяном
Горбачева оголилась для фото, чтобы показать себя в новом весе
«Только в радость!»: Норштейн сам убрал снег у своего дома
В ГД рассказали о правилах авиаперелетов, которые вступят в силу с 1 марта
«Произошло самое страшное»: Гладков сообщил о новом ударе ВСУ
Таксист спас замерзающего посреди трассы пенсионера
Что делать, если обгорел на солнце: экстренные советы для спасения кожи
«Когда-то она была нашей»: в Британии захотели выкупить США обратно
Глыба едва не убила россиянку с малышкой в коляске
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.