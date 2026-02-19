Хоккеисты-призраки, отказ в смартфонах, жлобство МОК: скандалы на Олимпиаде

Роман Йоси из Швейцарии во время матча предварительного раунда группового этапа А мужского хоккейного турнира между Швейцарией и Чехией на зимних Олимпийских играх 2026 года

Зимняя Олимпиада в Италии проходит на фоне громких скандалов. Почему российским атлетам не подарили смартфоны, как хоккейные судьи чуть не лишили золота фаворита Игр — в материале NEWS.ru.

Почему российским олимпийцам не подарили смартфоны

17 февраля стало известно, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Италии остались без подарков от официального спонсора — южнокорейской компании Samsung. Она обеспечила эксклюзивными смартфонами почти 3,8 тыс. участников соревнований. Аналогичная ситуация возникла на летних Играх 2024 года в Париже. Ранее российские атлеты получали такие же подарки, как и представители других стран.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что некоторым спортсменам, в том числе из России, не разрешается дарить электронные устройства. В организации пояснили, что запрет связан с необходимостью соблюдения действующих правовых норм, а производитель техники не участвует в распределении гаджетов.

Чиновники МОК проявили жлобство, не вручив гаджеты российским спортсменам, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, находящиеся в нейтральном статусе атлеты должны иметь такие же права, что и другие участники соревнований.

«Полное позорище. Я уверен, что у каждого спортсмена есть не по одному гаджету. Вопрос не в том, что кому-то не подарили игрушку. Но если пригласил Международный олимпийский комитет (МОК), даже в качестве нейтральных атлетов, то российские спортсмены обязаны пользоваться теми же благами, получать такую же поддержку, как и все другие участники, независимо от того, какую страну они представляют. Жлобство чистейшей воды», — сказал Свищев.

Он также заявил, что отечественные атлеты будут обеспечены гаджетами сразу после возвращения домой. По словам парламентария, это позволит им сохранить исключительно положительные впечатления от поездки.

«Мы поговорили с [руководителем партии ЛДПР] Леонидом Слуцким и приняли решение, что по возвращении спортсменов с Олимпиады мы пригласим их в Госдуму и компенсируем промах дядей из МОК. Всем ребятам подарим самые лучшие гаджеты, чтобы у них не было плохих ощущений от проведенных в Италии днях», — добавил депутат.

Как судьи не увидели лишнего хоккеиста на олимпийском турнире

На групповом этапе арбитры напрямую повлияли на турнирную сетку олимпийского хоккейного турнира. В овертайме матча Швейцария — Чехия номинальные хозяева забросили решающую шайбу во время игры в формате «4 на 3», тогда как на лед должны были выйти три хоккеиста. Эпизод горячо обсуждался в социальных сетях, но быстро забылся.

Аналогичный инцидент произошел в середине третьего периода четвертьфинального матча Канада — Чехия. При счете 2:2 «кленовые листья» заперли соперника у своих ворот. При этом на площадке было шесть чешских хоккеистов, но этого никто не заметил. Чуть позже они перехватили шайбу, убежали в контратаку и вышли вперед.

Ондржей Каше (передний план) из Чехии в матче плей-офф мужского хоккейного турнира между Канадой и Чехией на зимних Олимпийских играх 2026 года

Во время трансляции было видно, что шестеро чешских хоккеистов радуются голу и едут на скамейку отбивать кулачки. Если бы канадцы не сравняли счет за пару минут до конца встречи и не победили в овертайме, огромного скандала было бы не избежать. Но, видимо, тренеры «кленовых листьев» были так увлечены игрой и мыслями о спасении матча, что не заметили вопиющего нарушения правил.

Украинский фигурист обвинил Гуменника в провале на Олимпиаде-2026

Украинский фигурист Кирилл Марсак занял 19-е место на Олимпиаде-2026. Он заявил, что плохо выступил в произвольной программе, потому что вышел на лед сразу после россиянина Петра Гуменника. По словам украинца, он выступал в тяжелой атмосфере — на него якобы оказывали психологическое давление. По итогам произвольной программы Гуменник по сумме набранных баллов существенно опередил соперника — 271,21 балла против 224,17 у Марсака. При этом по итогам короткой у украинца было небольшое преимущество.

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью NEWS.ru заявила, что итальянские болельщики хорошо поддерживают выступающих в нейтральном статусе российских спортсменов, поскольку понимают абсурдность ситуации. Она отметила, что это очень сильно раздражает Украину.

«Очень хорошо поддерживали наших ребят. Мне кажется, итальянские болельщики понимают всю абсурдность ситуации, что очень выбесило украинскую сторону. Они даже сказали, что это на них психологически давит, мол, болельщики поддерживают русских, что это такое? Ну запретите, закройте им рот. Они же искренне это делают, никто их не подкупил. Болельщики на стадионе болеют за спорт. Если они видят хорошо катающегося Гуменника, то станут поддерживать его, кричать „молодец“ и будут ему аплодировать. Они так же реагировали на украинца, хотя он выступил не лучшим образом, но поддержали его. Болельщики выступают за красивый спорт, это нормально», — сказала Журова.

Спустя несколько дней после произвольной программы Гуменник заявил, что Марсак — хороший парень. По его мнению, украинский спортсмен выражал позицию федерации, а не собственную.

«Попытался посмотреть его прокат, мы еще до этого поздоровались. Кирилл на самом деле хороший парень. Кажется, это позиция федерации, спортсмен не может пойти против нее», — отметил Гуменник.

Как украинские спортсмены выдвигают политические лозунги на зимней Олимпиаде

Трем украинским спортсменам запретили выступать на Олимпиаде-2026 в шлемах с политическими лозунгами. Первым был наказан скелетонист Владислав Гераскевич. На заключительных тестовых заездах перед началом соревнований он надел шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов, запрещенный Международным олимпийским комитетом. Гераскевич продолжил в нем выступать и лишился аккредитации. Однако после «уважительного» разговора с президентом МОК Кирсти Ковентри ее вернули. Спортсмен может находиться на трибунах, но выступать — нет.

Запрет на использование шлема с политическими лозунгами также был введен в отношении фристайлистки Екатерины Коцар. В МОК расценили надпись на ее инвентаре как элемент пропаганды. Ограничение распространяется как на тренировочные заезды, так и на официальные соревнования.

Третьим украинцем, лишенным шлема, стал шорт-трекист Олег Гандей. По словам спортсмена, он предоставил МОК дословный перевод и объяснил смысл высказывания, однако на решение МОК это не повлияло.

Норвежский биатлонист признался в измене своей девушке после гонки на Олимпиаде

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал бронзовым призером в индивидуальной гонке на 20 км на Олимпиаде-2026. Затем он сообщил в интервью, что изменил своей девушке. Легрейд признался, что ему больно от содеянного. По словам биатлониста, полгода назад он встретил любовь всей своей жизни, но спустя три месяца совершил самую большую ошибку.

«Я рассказал ей об этом неделю назад. Это была худшая неделя в моей жизни. Наверняка многие сейчас посмотрят на меня другими глазами, однако я смотрю только на нее. Не совсем понимаю, чего хочу добиться, говоря это сейчас, но спорт отошел на второй план в последние дни. Мне бы хотелось, чтобы я мог разделить это с ней», — сказал Легрейд.

Девушка биатлониста заявила, что ей сложно простить измену даже после признания в любви перед всем миром.

«Я не хотела оказаться в таком положении и мне больно в нем находиться. Мы общались, и он в курсе моего мнения по этому поводу. Хочу выразить благодарность своей семье и друзьям, которые были со мной и поддержали в это трудное время. А также всем остальным, кто думал обо мне и сочувствовал, не зная, кто я», — приводит VG слова девушки.

На Олимпиаде-2026 на счету Легрейда также бронза в спринте и серебро в гонке преследования.

Почему в Олимпийской деревне закончились презервативы

13 февраля журналисты газеты La Stampa сообщили, что в Олимпийской деревне за три дня закончились бесплатные презервативы. По данным издания, для спортсменов были подготовлены около 10 тыс. средств контрацепции, однако этого количества оказалось недостаточно. Для сравнения: на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже атлетам предоставили около 300 тыс. презервативов.

На следующий день директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс предположил, что дефицит средств контрацепции связан с активным празднованием Дня святого Валентина. Он напомнил, что запас презервативов предусмотрен Олимпийской хартией, а спортсмены использовали 10 тыс. изделий при общем количестве в 2,8 тыс. участников. Позднее в Фонде «Милан-Кортина» пообещали пополнить запасы.

17 февраля газета Corriere della Sera сообщила, что презервативы с логотипом Milano-Cortina 2026 стали продавать на сайте для подержанных товаров. По данным издания, стоимость нескольких экземпляров доходила до €105.

Российский лыжник Савелий Коростелев в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) отреагировал на отсутствие подарочных гаджетов и презервативов фразой «ни ********, ни смартфонов».

