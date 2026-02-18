Зимняя Олимпиада — 2026
В Госдуме обвинили МОК в «жлобстве» из-за отказа выдать гаджеты россиянам

Депутат Свищев: МОК проявил жлобство, не вручив гаджеты российским спортсменам

Чиновники Международного олимпийского комитета проявили «жлобство», не вручив российским спортсменам гаджеты на Олимпиаде-2026, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, находящиеся в нейтральном статусе атлеты должны иметь те же права, что и все остальные.

Полное позорище. Я уверен, что у каждого атлета есть и не по одному гаджету. Здесь вопрос не в том, что мне не подарили игрушку. Но если пригласил Международный олимпийский комитет, даже в качестве нейтральных атлетов, российские спортсмены обязаны пользоваться теми же благами, той же поддержкой, защитой, как и все другие спортсмены, независимо от того, какую страну они представляют. Жлобство чистейшей воды, — сказал Свищев.

Ранее сообщалось, что российские участники Олимпиады в Италии остались без подарков от спонсора Игр. Спортсменам не вручили эксклюзивные телефоны, которые получили другие олимпийцы. Аналогичная ситуация произошла и на летней Олимпиаде-2024.

